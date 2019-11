Le commissariat du 3e/6e arrondissement de Lyon a pris feu ce lundi, sans faire de victime.

Un incendie s'est déclaré lundi 25 novembre dans le commissariat de police du 3e et 6e arrondissement de Lyon. Le dysfonctionnement électrique d'un radiateur est la cause de l’incendie, rapporte Le Progrès. Le feu a rapidement été maîtrisé et tous les fonctionnaires ont pu évacuer le bâtiment. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts matériels sont limités, conclut le quotidien.