Lyon : un homme retrouvé mort d'une balle dans la tête dans son appartement

Un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort à son domicile dans le 2e arrondissement de Lyon, une balle dans la tête.

Le Progrès rapporte dans ses colonnes la découverte du corps d'un homme d'une soixantaine d'années ce vendredi dans son appartement, dans le 2e arrondissement de Lyon. La police aurait été alertée par des personnes avoisinantes après avoir entendu deux coups de feu à 30 minutes d'intervalle rue Seguin.

Les policiers du commissariat du 2e arrondissement ainsi qu'un effectif de la BAC sont intervenus pour sécuriser la rue et intervenir. Ils ont découvert un homme sans vie dans l'appartement, une balle dans la tête, arme de poing à ses côtés. L'enquête est en cours et la personne serait adepte du tir sportif. Pour l'heure, on ne connait pas encore les circonstances de ce drame.