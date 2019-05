Lyon : Un homme décède heurté par un train dans le 7e arrondissement

Un homme vient de perdre la vie dans le 7e arrondissement de Lyon, heurté violemment par un train au niveau de la route de Vienne.

Le Progrès révèle qu’un homme a été retrouvé mort sur les rails près du pont de la Route de Vienne, après qu’il ait été heurté par un train vers 14h cet après-midi. Pour l’heure, aucun détail de l’affaire n’a été communiqué et on ne connaît pas les causes de l’incident. Aux alentours de 15h, plusieurs trains sont bloqués en direction et au départ de Lyon, dont deux TGV. Sans plus d’informations, le trafic SNCF apparaît comme largement perturbé.