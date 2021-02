Lyon : un homme arrêté pour violences conjugales et menaces de mort

Le suspect de 40 ans aurait frappé régulièrement sa femme depuis 2016 devant leurs enfants. Placé en garde à vue, il a nié les faits.

Le 30 janvier dernier, une femme de 37 ans a déposé plainte au commissariat de police du 8e arrondissement de Lyon pour des faits de violences conjugales. Selon la victime, ces faits étaient récurrents depuis 2016 et avaient lieu devant les enfants du couple. Elle avait fini par se séparer de son conjoint, mais ce dernier continuait de la menacer et de la frapper lors de visites. Le suspect âgé de 40 ans a été placé en garde à vue le 1er février dernier. Durant ses auditions et les confrontations avec son ex-femme, il a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi en comparution immédiate pour “violences aggravées, menaces de mort réitérées par ex-conjoint, harcèlement et dégradation de bien privés”.