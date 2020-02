Lyon : un exhibitionniste arrêté dans un bus

La victime âgée de 23 ans a immédiatement appelé la police qui a interpellé le suspect au terminus du bus de la ligne 31.

Lundi vers 18h, un homme âgé de 39 ans, inconnu des services de police, a été interpellé par la BAC dans le 2e arrondissement de Lyon. Vingt minutes plus tôt, il était monté dans un bus de la ligne 31 qui roulait vers la gare routière de Perrache et s'était exhibé devant une jeune femme de 23 ans. La victime était descendue rapidement du bus et avait immédiatement appelé le 17. Toujours à bords, le suspect était interpellé au terminus de la ligne. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce mercredi pour “exhibition sexuelle”.