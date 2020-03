Lyon : un élu reçoit des insultes antisémites à la sortie d'un restaurant

Le suspect s'était vu refuser d'entrer dans l'équipe de campagne de cet adjoint au maire de Lyon.

Selon la police nationale, le 5 mars dernier en début d’après-midi, un adjoint au maire de Lyon âgé de 49 ans a été menacé à la sortie d’un restaurant par un homme qu'il connaissait et qui avait souhaité, sans succès, intégrer l’équipe de campagne. L’élu (qui s’est vu délivrer 2 jours d’ITT) était menacé de mort par cet homme de 56 ans (5 faits sur son casier) qui tentait de le frapper et l’insultait en tenant des propos antisémites. Le suspect a été interpellé quelques heures plus tard.

Placé en garde à vue, il a nié les faits. Il a été présenté au parquet le samedi 7 mars et écroué en attente de sa comparution ce jour.