Lyon : un décor de jungle, l'art s'invite sur le réseau TCL et sur un bus de la ligne C3

Depuis ce lundi 13 décembre, un bus de la ligne C3 sera habillé d’une œuvre de street art créée pour le SYTRAL par l’artiste local Besss, représentant un décor de jungle, peuplé d’animaux exotiques.

Le Sytral déploie un projet artistique sur le réseau TCL. Un bus de la ligne C3, à partir de ce lundi 13 décembre 2021, sera habillé d’une œuvre de street art créée pour le SYTRAL par l’artiste local Besss, représentant un décor de jungle, peuplé d’animaux exotiques.

"Le déploiement de ce projet artistique répond à la volonté du SYTRAL de pouvoir mettre la culture à la portée de tous en saisissant l’opportunité d’utiliser les bus et les tramways comme véritables supports d’art et d’expression. En s’engageant dans cette démarche culturelle que nous souhaitons pérenne, il s’agit pour le SYTRAL d’offrir une pause culturelle dans le parcours du voyageur mais aussi à l’ensemble des habitants qui croiseront ces œuvres mobiles modernes et innovantes", explique Bruno Bernard, le président du Sytral.



"En 2022, ce sont ainsi plusieurs rames de tramway qui deviendront à leur tour des œuvres mobiles, faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d’une collection éphémère de « street-art", souligne le Sytral.