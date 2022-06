Dans l'ouest lyonnais, un conducteur a été stoppé par les gendarmes ce week-end après avoir été flashé à plus de 200 km/h sur l'A89.

Ce samedi, le peloton motorisé de Tarare a stoppé un véhicule en pleine infraction sur l'A89. Alors qu'il était limité à 110 km/h, le conducteur a été enregistré à une vitesse de 211km/h au niveau de la sortie 36 qui mène à Fleurieux sur l'Arbresle.

Rétention de permis

Tandis que son véhicule a été placé en fourrière, l'individu conduisant la berline s'est vu retirer son permis. Il a également été convoqué devant le tribunal de police. "Certains vont dire que le plaisir qu'on peut éprouver quand on roule vite est lié aux sensations associées à l’accélération qui colle au siège, à la route qui défile, mais également au sentiment de puissance qui, lui, est lié au fait de contrôler une machine puissante et de dépasser les autres. Aller plus vite que les autres engendre un sentiment de domination : domination de la machine et domination des autres", a commenté la gendarmerie du Rhône via son compte Facebook.