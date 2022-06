Baisse des subventions de la Région : la réponse cinglante des acteurs culturels à notre interview de la vice-présidente à la culture

En réponse à notre entretien avec Sophie Rotkopf, la vice-présidente de la Région en charge de la culture, publié le 3 juin, et dans lequel l’élu revient sur un mois de polémique, la section régionale du Syndicat national des Entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) réagit et dénonce l’absence de "dialogue social".

Déjà fragilisés par la crise sanitaire, les institutions et événements culturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent composer avec la baisse de certaines subventions accordées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. À Lyon, plus d’une vingtaine de structures sont concernées par ces coupes pour un montant estimé à 2 millions d’euros, de quoi donner naissance à une véritable polémique qui n’a eu de cesse d’enfler depuis un mois, en raison d’une absence de dialogue dénoncée par les établissements touchés.

Lire aussi : Baisse des subventions à la culture : la vice-présidente de la Région se livre à Lyon Capitale

Le 3 juin, la vice-présidente de la région en charge de la culture, Sophie Rotkopf, a accepté pour Lyon Capitale de revenir sur les raisons de ces baisses, répondant également aux polémiques et aux critiques du monde culturel. Un entretien auquel la section régional du Syndicat national des Entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a souhaité réagir. Très actif depuis l’annonce des premières baisses, le Syndeac représente plus de 400 institutions culturelles dont une grande partie des centres dramatiques nationaux, des scènes nationales, des centres chorégraphiques nationaux, de nombreuses scènes conventionnées ou encore compagnies théâtrales et chorégraphiques, etc.

Le manque de dialogue noeud du problème

En réponse aux propos de la vice-présidente qui nous expliquait avoir "prévenus (ndrl : les acteurs culturels) par voie de presse parce que c’était ce qui me paraissait le plus facile pour que tout le monde ait le même niveau d’information en même temps", la section régionale du syndicat dénonce une absence de dialogue. Le Syndeac explique "qu'il existe en France une solution simple, qui a fait ses preuves, pour que les professionnels d'un secteur aient un niveau d'information identique et pour répondre à tout le monde en même temps. Ce processus démocratique s'appelle le "dialogue social" et il est structuré dans le spectacle vivant et dans notre région autour d'une instance qui se nomme le COREPS (comité régional des professions du spectacle)".

"Voilà une conception assez étrange du dialogue. S'il est juste de dire que celui-ci n'a pas été rompu, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais réellement débuté sous sa mandature", section régionale du Syndeac

Le syndicat poursuit en soulignant qu’en "affirmant qu'"il y a des phases par lesquelles il faut passer avant d’arriver à se mettre autour d’une table et dialoguer", Madame Rotkopf semble assumer publiquement que le choix a été fait de contourner délibérément cette instance pour ne pas avoir à discuter avant d'agir. Voilà une conception assez étrange du dialogue. S'il est juste de dire que celui-ci n'a pas été rompu, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais réellement débuté sous sa mandature".

Une manifestation devant la région ce mardi

Lors de notre échange avec Mme Rotkopf nous lui avions demandé s’il elle comptait recevoir les représentants des acteurs culturels qui ont prévu de manifester ce mardi devant l’hôtel de Région. L’élue nous avait alors répondu "pour l’instant, je ne sais pas du tout, d’abord parce que c’est une journée où je ne suis pas à la Région et parce que je n’aime pas tellement cette façon de faire. Je veux bien que l’on dialogue, mais dans l’apaisement, dans la sérénité pas dans l’agressivité et pas avec le couteau sous la gorge".

Des propos que déplore le Syndeac : "Il nous semble pourtant qu'après avoir laissés sans réponses les demandes de rendez-vous qui lui ont été adressées, elle pourrait aisément comprendre les raisons qui poussent aujourd'hui les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la Culture, à procéder de la sorte pour dénoncer les méthodes qu'elle-même emploie".

L'entretien avec Mme Rotkopf publié le 3 juin sur Lyon Capitale est à retrouver en intégralité et gratuitement ici.

Lire aussi : Baisse des subventions à la culture : une manifestation ce mardi à Lyon devant la Région

POUR ALLER PLUS LOIN

Depuis les premières baisses annoncées par la Région, Lyon Capitale a écrit de nombreux articles sur ce sujet à retrouver ci-dessous.