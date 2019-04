Lyon : un collectif pour le métro E jusqu'à la Part-Dieu

À l'inverse de l'Anneau des sciences, c'est l'une des demandes qui revient régulièrement dans la concertation actuelle autour du métro E de Lyon : aller jusqu'à la Part-Dieu. Un collectif vient de se former pour défendre l'idée.

Les concertations continuent autour de la ligne de métro E à Lyon (lire ici) et une idée revient régulièrement : faire en sorte qu'elle aille jusqu'à la Part-Dieu. Le projet présenté actuellement va de porte d'Alaï à Tassin jusqu'à la Presqu'île de Lyon (avec Bellecour ou hôtel de ville comme terminus à définir).

Dans ce contexte, un collectif "Pour que le métro E relie Alaï à Lyon Part-Dieu dès 2030" vient de voir le jour partant du postulant suivant : "Aujourd’hui la difficulté dans l’ouest n’est pas de rejoindre Bellecour ou le métro D : tous les bus y mènent déjà, en plus du funiculaire et de la ligne de tram-train. La difficulté est de traverser la métropole en transports en commun et de rejoindre les gares qui permettent d’aller plus loin [...] Un métro prolongé à la gare de la Part-Dieu mettrait l’Ouest lyonnais à 15 minutes du TGV et de tous les trains pour Grenoble, Givors, Genève, Bourg-en-Bresse...".

Une ligne de 8 kilomètres contre 6 kilomètres pour celle prévue

Ainsi, le collectif met des arguments de choix dans la balance, la ligne ne ferait que 8 kilomètres (contre 6 actuellement prévus), une extension après construction de l'actuel projet générerait des surcoûts qu'il est possible d'éviter en réalisant l'ensemble du parcours dès le début, enfin l'histoire "a montré que voir à trop courte échéance pouvait s’avérer un mauvais calcul : qui ne regrette pas le manque d’ambition des concepteurs des métros A (prolongement vers le sud de Confluence non anticipé), B (prolongement à Oullins puis à Saint-Genis-Laval 9 ans après...) et C (ligne trop courte)".

Interrogé sur sa position concernant l'Anneau des sciences qui bouclerait le périphérique à l'Ouest, passant notamment à côté du terminus du métro E à Alaï, le collectif indique : "Ce n'est pas l'objet du collectif, mais nous pensons qu'il est possible de répondre aux besoins de mobilités de l'ensemble des grands Lyonnais grâce aux transports en commun, au co-voiturage et aux mobilités actives, tout en requalifiant les A6-A7 en boulevard urbain". Dans tous les cas, il se murmure de plus en plus à Lyon, qu'il faudra choisir entre le projet d'autoroute urbaine de l'anneau et le métro E. Quand le premier est estimé à 3 milliards d'euros, échelle très basse, le second coûterait 1,2 milliard. Une ligne E version longue resterait donc toujours moins chère que la superstructure routière.

Les personnes intéressées sont invitées à participer à la concertation en ligne du Sytral (voir ici) et à rejoindre le collectif via une adresse mail dédiée.