Parmi les revendications du collectif, “l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les métiers à prédominance féminine, la fin des violences sexuelles et sexistes à l’égard des femmes, au travail ou dans l’espace public comme à la maison, la garantie du droit d’accès à l’avortement et à la contraception, un égal accès à la santé et aux services publics dont l’accès à la PMA pour toutes et tous, le partage des tâches domestiques, une prise en charge égalitaire de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes et le développement de services publics de qualité pour leur accueil , des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l’école, dans les médias, dans la vie publique et privée.”