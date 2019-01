Entrepot de réparation du métro B et A sytral © Tim Douet

Suite à la présence d'un colis suspect, la ligne de métro A est perturbée ce jeudi soir.

Un colis suspect, un sac oublié à la station La Soie, la ligne de métro A circule partiellement entre Perrache et Charpennes. La circulation est interrompue entre entre Gratte-Ciel et Vaulx-en-Velin La Soie. Des bus relais sont mis en place pour assurer la desserte entre Charpennes et Vaulx-en-Velin. Selon TCL, la fin de la perturbation est estimée à 19h.