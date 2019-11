Suite à la présence d'un colis suspect à la Part-Dieu, métro B et tramway T1 sont perturbés.

À cause d'un colis suspect à la Part-Dieu, le métro B ne dessert plus la station Gare Part-Dieu Vivier Merle. Le tramway T1 circule entre Debourg et Liberté, puis entre Thiers Lafayette et IUT Feyssine.

Le retour à la normale est prévu autour de 10h40, le temps que les doutes soient levés comme le veut le protocole.