Lyon : Un cambrioleur revient sur les lieux du vol et se fait interpeller

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

C'est dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 1 h 45, qu'un individu a été arrêté par la police suite au cambriolage d'un magasin.

Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté par la police dans la nuit de vendredi à samedi dans le 8e arrondissement de Lyon rapporte le Progrès. Plus tôt, la police est alerté par le voisinage pour un cambriolage dans un magasin de téléphonie, rue Villon. Une fois sur place, les forces de l'ordre constatent le vol avec comme seul indice, une plaque d'immatriculation relevée par un voisin. Cette dernière correspond à une moto volée.

Après cinq minutes, la police aperçoit un homme revenir sur cette même moto et s'avancer vers eux d'un air menaçant et voulant se battre. Il sera interpellé par les agents. Après quelques recherches, il se trouve que le trentenaire est déjà connu des services de police. Il a été placé en garde-à-vue pour vol de moto, vol par effraction, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et rébellion.