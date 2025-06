9e arrondissement de Lyon : un bus obligé de dévier son trajet après des tirs de mortier

Des tirs de mortier et des feux de poubelles ont perturbé le trajet du bus de la ligne 72 dans la soirée de dimanche 8 juin dans le quartier Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement.

Aux alentours de 22 heures dimanche 8 juin, plusieurs individus se sont livrés à des tirs de mortier dans le quartier Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, aux abords de la station de métro, indique Lyon Mag. C’est un chauffeur de bus de la ligne 72 qui a alors averti la police. Mais à son arrivée sur place, tout était calme.

Une heure plus tard, de nouveaux tirs ont été constatés au niveau du parc Relais. Des feux de poubelles et de trottinette ont également été découverts, obligeant la ligne de bus à dévier son trajet et à déposer ses passagers avant son terminus. Les pompiers sont quant à eux rapidement intervenus pour éteindre les flammes.