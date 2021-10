Lyon : un atelier de l'emploi pour les jeunes ouvre ses portes à la Part-Dieu

Espace dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, l'atelier de l'emploi est accessible depuis le vendredi 15 octobre.

Au cœur du centre commercial Westfield La Part Dieu, les jeunes de 16 à 25 ans pourront bénéficier d'un point d’information et de conseil sur l’emploi et l’insertion professionnelle. Ce lieu, ouvert le vendredi 15 octobre, est mis en place par la Ville et la Métropole de Lyon, en lien avec la Maison métropolitaine pour l’insertion et l’emploi (MMIE). Parmi les services proposés : animation des ateliers emploi, rencontres professionnelles avec les commerçants du centre, médiation numérique avec la présence d’un conseiller dédié...

À terme, les institutions espèrent repérer 500 jeunes éloignés du marché de l'emploi et en intégrer 300 dans un dispositif d’accompagnement.