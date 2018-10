Lyon : un agent de la SNCF se suicide sur son lieu de travail

Ce vendredi 5 octobre, un agent de la SNCF s'est suicidé vers 7h10 sur son lieu de travail au 120 boulevard Vivier-Merle.

Un homme de 51 ans, agent de la SNCF, s'est défenestré ce vendredi 5 octobre, vers 7h10 au 120 boulevard Vivier-Merle, les secours arrivaient sur place n'ont rien pu faire, l'homme ayant fait une chute de cinq étage. Selon une source policière, plusieurs éléments atteste d'un suicide. Dans un communiqué envoyé à la presse, le Secteur Fédéral CGT "apporte son soutien aux collègues, notamment ceux en service ce jour et témoins du drame", tout en se disant "vigilant sur l'évolution de l'enquête. Il est essentiel qu’une analyse approfondie de cette tragédie soit réalisée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de manière contradictoire".