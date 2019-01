Lyon : un accident de la circulation bloque le 3e, bus et trams impactés

Suite à un accident de la circulation, le trafic est perturbé dans le 3e arrondissement de Lyon. Les trams et bus du secteur sont également impactés.

Mise à jour : fin de l'accident, les voies sont à nouveau ouvertes

Un accident de la circulation a eu lieu vers 10h au carrefour entre le cours Lafayette et l'avenue Thiers. La circulation est interrompue en direction de Villeurbanne et de la Part-Dieu. Il est vivement conseillé d'éviter le secteur pour l'instant. La circulation est perturbée dans le 3e arrondissement pour les automobilistes, mais aussi utilisateurs de transports en commun. Le bus C3 est dévié en direction de la Gare Saint-Paul, les arrêts entre Verlaine et Paul Bocuse ne sont plus desservis. Le tram T4 ne circule plus entre les arrêts Thiers Lafayette et Part-Dieu, le T1 entre Liberté et Thiers Lafayette.