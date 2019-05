Lyon : un 1er mai “climatique et social” dans plusieurs manifestations

Plusieurs manifestations vont avoir lieu ce mercredi 1er mai à Lyon. Toutes porteront un message en faveur des droits sociaux, mais aussi du climat.

Le 1er mai, jour de la journée internationale pour les droits travailleurs est chaque année synonyme de manifestation pour les droits sociaux. Ce mercredi, les syndicats à l'origine du mouvement, qui partira de la place Jean Macé à 10h30, ont choisi d'ajouter l'urgence climatique parmi leurs revendications. “Les injustices sociales explosent et sont étroitement liées aux risques environnementaux que personne ne peut plus ignorer et qu’il faut prendre en compte. Réchauffement climatique, perte considérable de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollutions des océans, usage immodéré de produits phytosanitaires, dissémination de perturbateurs endocriniens... Les dégradations sont nombreuses et atteignent souvent des seuils d’irréversibilité à court terme. Les conséquences pour les populations sont de plus en plus dramatiques. Il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre une transition environnementale juste socialement”, écrit l'intersyndicale ( CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, CNT et CNT SO).

Le cortège syndical sera accompagné, comme traditionnellement, par quelques formations politiques, mais aussi par les Gilets jaunes lyonnais qui ont annoncé leurs participations.

Dans le même temps, la CFDT organisera sa propre manifestation. Le syndicat réformiste portera des thèmes similaires et souhaite placer “cette journée sous l’enjeu d’une Europe sociale et environnementale”. Son rassemblement aura lieu place du Lac devant la métropole de Lyon avant de se diriger vers le quai Augagneur à 11h.