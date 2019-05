Lyon : Uber Eats va livrer 24h/24

À partir de ce jeudi 30 mai, Uber Eats va lancer un service de livraison de repas 24h/24.

À partir de ce jeudi 30 mai, la marque de livraison de repas à domicile Uber Eats va livrer 24h sur 24. Seuls certains restaurants étant capables de fournir toute la nuit seront disponibles. Selon le Progrès, la communication de l'entreprise explique avoir constaté “une augmentation de 42 % des commandes passées entre minuit et 7h du matin au cours des dernières semaines”. Une augmentation qui a surtout lieu la nuit du samedi au dimanche. Lyon et la 4e ville de France où Uber Eats installe ce service 24h/24 après Paris, Tours et Rennes.

Ce nouveau service ne devrait pas améliorer les conditions de travail des livreurs. Au début du mois d'avril, une trentaine d'entre eux, travaillant pour Uber et Deliveroo, se sont réunis devant les bureaux d’Uber à Lyon. Ils souhaitent une meilleure rémunération et des conditions de travail plus acceptables. Mi-Avril, l'Union européenne a d’adopter une nouvelle législation pour les personnes exerçant des “petits boulots”. Ce texte prévoit un socle minimal de droit et devrait concerner les livreurs et coursiers qui travaillent pour les plateformes comme Uber ou Deliveroo.