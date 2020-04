Lyon : trop proches des clients, ils sortent un taser devant le vigile

Deux individus ont été arrêtés à Lyon. Ils auraient menacé un vigile avec un taser et une pointe, alors que ce dernier leur avait demandé de garder leur distance avec d'autres clients d'un magasin.

Le 2 avril vers 17 heures, avenue des Frères Lumière à Lyon, un vigile demande à deux individus de respecter les distances de sécurité avec les autres clients dans un supermarché. Les deux hommes l'auraient alors menacé avec un taser et une pointe, tout en exerçant des violences.

Deux individus ont été interpellés, il s'agit de deux hommes SDF âgés de 28 et 31 ans et connus pour 6 et 9 antécédents judiciaires. Présentés au Parquet le 4 avril, ils ont été écroués en attente d’un jugement en comparution immédiate ce lundi.