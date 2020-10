Lyon : Trois tonnes de déchets repêchés après le nettoyage du Rhône et de la Saône

Une centaine de bénévoles ont repêchés plus de trois tonnes de déchets dans la darse de Confluence ainsi que sur les rives de Saône.

Depuis 2014 et sous l'impulsion d'une quinzaine d'associations différentes, rassemblant une centaine de bénévoles, les deux fleuves de la ville de Lyon sont nettoyés de tous les indésirables des profondeurs. Hier, la darse de Confluence ainsi que les rives de Saône ont été la cible de ce grand nettoyage.

Résultat, 3,1 tonnes de déchets. Plus de 70 trottinettes, des masques, des bouteilles, du papier, plusieurs kilos de mégots ainsi que des vélos. Chaque année ce sont des tonnes et des tonnes de nouvelles découvertes avec le même constat, une pollution grandissante à cause des incivilités récurrentes.

🛴Opération grand nettoyage de la Saône ce matin : l’association @AssoOdysseus31 a repêché une trentaine de trottinettes électriques en seulement 1h. pic.twitter.com/tinNXCASDd — Lucie Jung (@lucie__jung) October 24, 2020