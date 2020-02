Lyon : travaux et bouchons à prévoir à la Part-Dieu les 19 et 20 février

Les 19 et 20 février, le carrefour de la rue Paul-Bert et du boulevard Marius-Vivier-Merle sera fermé à la circulation.

Selon Onlymoov, les 19 et 20 février de 20h à 5h le lendemain matin, le carrefour de la rue Paul-Bert et du boulevard Marius-Vivier-Merle sera fermé à la circulation, pour permettre des travaux d'aménagement de voirie. Dans ces conditions, les automobilistes et taxis devront emprunter les déviations qui seront mises en place. Les accès riverains seront maintenus sauf pendant la réalisation des enrobés.

Concernant les piétons et cyclistes, les accès seront maintenus. Les transports en commun pourraient, eux, être perturbés. Si vous utilisez une ligne passant par ce secteur, il est conseillé de se renseigner sur le site des TCL.