Lyon : tout ce qui change à partir de février 2019

Les "bonne année" et "meilleurs vœux" sont terminés, place au mois de février. Qu'est-ce qui va changer à Lyon ces prochains jours ?

Février sera riche en changements et nouveautés. Lyon n'est pas épargné, avec des modifications nationales, mais aussi des choses plus locales. Découvrez tout ce qui va changer ces prochains jours.

Les péages augmentent, mais les abonnements baissent

Le prix des péages va augmenter en moyenne de 1,8 %. Un Lyon / Paris via l'A6 coûtera désormais 35,40 euros contre 34,80 euros auparavant. Pour Lyon / Grenoble en passant par l'A43-A48, il faudra payer 11,60 euros (11,40 en 2018). Enfin, un Lyon / Valence par l'A7 coûtera 7,80 euros, contre 7,60 euros avant. Ceux qui vont au moins 10 allers-retours par mois sur le même trajet pourront bénéficier de 30 % de réductions avec des abonnements proposés depuis ce 1er février. Encore faudra-t-il y souscrire !

Certains produits vont être plus chers

La loi Alimentation entre en vigueur le 1er février, le seuil de revente à perte augmente de 10 %, et il sera interdit de proposer des promotions supérieures à 34 % du prix du produit. Le un acheté, un offert est donc désormais révolu. Conséquences : +9,9 % pour le Ricard, +8,4 % pour le Nutella, +6,1 % pour l'eau Evian ou encore +5 % pour le Coca-Cola. (lire notre article : Pastis, camembert, sodas, ce qui va augmenter au 1er février)

La prime d'activité augmentée

La prime d'activité augmentée sera versée début février. Le plafond pour la percevoir est rehaussé jusqu'à 1,5 SMIC. Une personne au SMIC pourra ainsi toucher jusqu'à 90 euros (lire aussi : Comment savoir si vous avez le droit à la prime d’activité ?).

Le prix du gaz baisse

Les tarifs réglementés du gaz baissent à nouveau : - 0,3 % pour ceux qui l'utilisent pour la cuisson, - 0,8 % pour ceux qui se chauffent avec et - 0,5 % pour un usage mixte.

Les ports USB arrivent dans les bus de Lyon

De nouveaux bus équipés de ports USB à l'intérieur commenceront à être déployés à Lyon pour permettre aux voyageurs de recharger leur téléphone. Selon nos informations, les lignes 43 et C10 seront parmi les premières concernées. De même, ces bus seront équipés de barres de maintien avec un revêtement antibactérien. Néanmoins, brancher un smartphone sur un port USB public n'est pas un geste anodin en matière de sécurité informatique (découvrez nos conseils dans cet article).

La zone interdite à certains véhicules entre dans sa phase pédagogique

La métropole de Lyon a voté la mise en place d'une Zone Faibles Emissions (ZFE). En février, la zone entrera dans une phase pédagogique, des panneaux seront installés sur le périmètre pour informer de la mise en place de la ZFE. Par la suite, certains véhicules seront interdits à partir du 1er janvier 2020 à l'intérieur d'un périmètre délimité par le périphérique, comprenant tous les arrondissements de Lyon, mais aussi Caluire, une partie de Bron, de Villeurbanne et de Vénissieux. Les véhicules des particuliers ne seront pas concernés. L'A6/A7 à l'intérieur du périmètre et le périphérique ne sont pas concernés par ces interdictions.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, les véhicules utilitaires légers et poids lourds non classés ou disposant d'une vignette Crit'Air 4 ou 5 n'auront pas le droit de circuler et de stationner dans la ZFE. À partir du 1er janvier 2021,ce seront les véhicules utilitaires légers et poids lourds non classés ou disposant d'une vignette Crit'Air 3, 4 ou 5 qui n'auront pas le droit de circuler et de stationner dans la ZFE. En cas de non-respect de la zone, l'amende sera de 68 euros pour les véhicules légers, 135 pour les poids lourds (lire ici : Que prévoit Lyon pour sa ZFE).