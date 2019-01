Comment savoir si vous avez le droit à la prime d’activité ?

Avec l’annonce de la hausse de la prime d’activité, nombreux sont ceux qui vont vouloir toucher cette aide. On vous dit comment procéder.

La prime d’activité est délivrée par la Caisse d’allocations familiales - ou la Mutualité sociale agricole (Msa) pour les salariés et exploitants agricoles. Il s’agit d’un complément de revenu versé mensuellement, sur la base des ressources perçues au cours du trimestre précédent. Cette prime est versée aux actifs dès 18 ans, salariés ou travailleurs indépendants. Il faut savoir que cette prestation sociale prend en compte la composition de la famille et le revenu global du foyer, et non le revenu individuel des allocataires.

Pour les personnes qui n’ont jamais touché cette prime, vous pouvez estimer vos droits par l’intermédiaire d’un simulateur sur le site de la CAF. Si les conditions sont remplies, il faudra faire ensuite la demande officielle via votre espace personnel CAF si vous disposez déjà d’un compte, ou via le formulaire pour les personnes non-allocataires. Cette demande doivent être faites avant le 31 janvier.

Durant ces démarches, vous devrez indiquer les revenus perçus lors du dernier trimestre 2018 : octobre, novembre et décembre. Ainsi, pour "octobre" vous devez déclarer le salaire net d’octobre s'il a été payé en octobre ou celui de septembre s'il a été payé début octobre, et ainsi de suite pour les mois suivants.

La prime d’activité prend également en compte les revenus non-salariés (chiffre d’affaires mensuel brut) pour les indépendants, les indemnités chômage, le montant des pensions alimentaires ou encore les indemnités journalières de maternité/paternité/adoption/maladie, pensions retraite/invalidité.

Pour ceux qui touchaient déjà cette prime avant 2019, il suffit de vous connecter à votre compte sur le site de la CAF, ou sur l’application mobile, et de remplir le formulaire comme les fois précédentes. La prime d’activité revalorisée sera versée le 5 février. Le nouveau montant de vos droits sera à consulter dans votre espace personnel dès la fin du mois de janvier.