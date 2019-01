Lyon : pastis, camembert, sodas, ce qui va augmenter au 1er février

La loi Alimentation entrera en vigueur ce vendredi 1er février. Adoptée en 2018 pour mieux rémunérer les agriculteurs, elle devrait aussi provoquer une hausse des prix de nombreux produits vendus jusqu’ici à prix planché.

+9,9 % pour le Ricard, +8,4 % pour le Nutella, +6,1 % pour l'eau Evian ou encore +5 % pour le Coca-Cola. Selon le journal Le Parisien, la loi Alimentation qui entrera en application le 1er février prochain va faire augmenter les prix de 6,3 % en moyenne sur 24 produits de grandes marques. Une hausse qui découle de la hausse de 10 % du “seuil de revente à perte” qui correspond au prix en dessous duquel un distributeur ne peut pas revendre un produit. Cette nouvelle loi va aussi interdire les promotions supérieures à 34 % du prix d'un produit. Terminé donc les promotions : “un produit acheté = un produit offert”. En tout, 1000 références vont voir leurs tarifs augmenter dans les hypermarchés sur une liste de 25 000 produits et 500 à 600 références dans les supermarchés sur une liste de 13 000. La loi va notamment viser “les produits concernés sont l’épicerie sucrée et salée, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le “frais en libre-service” (pizza, fromage, etc.) et les aliments pour animaux”, explique le quotidien. L’augmentation des prix, qui arrive en plein mouvement des Gilets, concernera surtout les produits qui étaient déjà au prix plancher, du fait de la compétition entre les grandes enseignes.

Adoptée à la fin de l'année 2018, la loi Alimentation vise surtout à assurer une meilleure rémunération pour les agriculteurs notamment en prenant plus en compte les coûts de production. De son côté, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture a demandé “aux grandes surfaces de trouver moyen de répartir les marges différemment, de répartir les choses mieux pour que les produits agricoles soient vendus à leur juste valeur”.