Lyon toujours en tête du classement des villes où il fait bon étudier

Comme chaque année, le magazine L'étudiant publie sont classement des villes où il fait bon étudier. Lyon conserve sa première place au classement, mais doit la partager avec Toulouse.

Une nouvelle fois, Lyon remporte le classement des villes où il fait bon étudier selon le magazine L'étudiant. Néanmoins, la Métropole est concurrencée par Toulouse qui obtient le même nombre de points, 112, et se hisse également à la première place du classement. Lyon parvient à conserver la tête du classement grâce à son offre de formation "prépa et grandes écoles" et son grand dynamisme en matière d'emploi. 97 % des étudiants sondés recommandent Lyon à d'autres étudiants. La concurrence est plus intense et Lyon pourrait être pénalisé par la suite pour son offre de logement, où elle n'obtient que trois points sur dix et le coût de la vie où elle ne décroche que cinq points.