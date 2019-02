Lyon : Toruk, quand le Cirque du Soleil s'inspire d'Avatar

Inspiré d'Avatar, Toruk, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil va être présenté jusqu'au 24 février à la Halle Tony Garnier à Lyon.

C'est un étrange baller de personnages bleus qui s'est installé à la Halle Tony Garnier jusqu'au 24 février. Le Cirque du Soleil va présenter son nouveau spectacle “Toruk”, librement inspiré du monde du film Avatar de James Cameron. “Un spectacle multimédia live et immersif qui transpose sur scène le monde époustouflant du film AVATAR comme on ne l’a jamais vu auparavant”, promet l'équipe du cirque. Le spectacle est mis en scène par Michel Lemieux et Victor Pilon. Il aura fallu en tout 13 concepteurs pour réaliser cet événement.

Les billets sont en vente sur le site du Cirque du Soleil.