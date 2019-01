Lyon TCL : quand les moins de 26 ans bénéficieront-ils du tarif à 32 € ?

Le prix des abonnements TCL a augmenté ce 1er janvier 2019, mais les jeunes de moins de 26 ans qui pensaient payer 32 euros vont devoir attendre. Quand ce tarif réduit sera-t-il mis en place à Lyon ?

Au milieu des annonces sur l'augmentation des tarifs TCL à Lyon, il y avait une bonne nouvelle pour les jeunes de moins de 26 ans. La nouvelle grille tarifaire est désormais basée également sur l'âge. Ainsi, depuis le 1er janvier, les titulaires d'un abonnement City Pass ou Pass Partout payent le même prix : 64 euros par mois (contre 60,50 euros pour le City Pass et 63,60 euros pour Pass Partout en 2018).

Les grands gagnants de ces changements sont les jeunes de moins de 26 ans non-étudiants puisque l'abonnement passera à 32 euros (contre 63,60 euros en 2018 quand ils n'étaient pas étudiants et âgés de plus de 21 ans, 45 euros pour les moins de 21 ans, non étudiant). Néanmoins, ceux qui pensaient pouvoir profiter de ce nouveau tarif à partir du 1er janvier ont découvert qu'il n'était pas encore mis en place. Il fera attendre le 1er septembre et la rentrée scolaire pour en bénéficier. C'est également à la rentrée que l'abonnement étudiant augmentera, passant de 31,80 euros à 32 euros.

Enfin, les augmentations pour 2020 sont déjà connues. Pass Partout et City Pass seront alors à 65 euros par mois, l'offre moins de 26 ans à 32,50 euros.