Lyon TCL : pourquoi la ligne de métro C tourne au ralenti

Depuis plusieurs jours, la ligne de métro C de Lyon tourne au ralenti avec des fréquences moins importantes. Quelle l'origine de cette situation, combien de temps va-t-elle durer ?

La ligne de métro C entre Hôtel de ville et Cuire tourne actuellement au ralenti à Lyon depuis plusieurs jours. Une situation qui commence à agacer certains voyageurs. De base, cette ligne dispose de cinq rames "métro crémaillère Lyon 80" mises en service en 1984. Le métro C possède une ligne aérienne, ainsi que trois rails, deux lisses et un denté pour pouvoir gravir la pente de 17,4 % sur une section de près de 800 mètres entre Hôtel de Ville et Croix-Rousse.

3 rames sur 4 en circulation

Les rames font l'objet d'une importante révision obligatoire qui va permettre de prolonger leur durée de vie, sachant que le métro C a également la particularité d'avoir une voie ferrée en extérieur, donc non protégé des éléments. Ainsi tour à tour, les rames passent par le centre de maintenance de la ligne C à Hénon. Pour un fonctionnement optimal, il faut que quatre rames puissent être toujours en circulation, la cinquième étant là si besoin (ce qui n'est pas le cas quand elle fait l'objet d'une révision).

Or, une deuxième rame vient de rentrer au centre de maintenance pour une intervention technique sur le bogie de 9,6 tonnes, le charriot avec roues situé sous la structure de caisse. Ainsi, seulement trois rames sur quatre sont en circulation, ce qui impacte la fréquence de la ligne. Selon TCL, cette situation devrait durer moins d'un mois. Les voyageurs sont invités à prendre les lignes de bus sur le secteur : C13, C18, 2, 33 et S6.