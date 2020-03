Lyon TCL : plusieurs lignes de bus vont être renforcées

Dès ce mois de mars, une vingtaine de lignes de bus du réseau TCL va être renforcée dans l'agglomération de Lyon.

Si vous pestez contre votre ligne de bus qui n'est pas au niveau, peut être faites-vous partie de ceux qui vont bénéficier de quelques améliorations ces prochains jours. Une vingtaine de lignes va bénéficier de renforts.

Ainsi, dès le 9 mars, la ligne C21 entre Gorge de Loup et Perrache circulera avec des bus articulés du lundi au samedi. A partir du 30 mars, il en sera de même pour les 40 et 89 (les samedis et dimanches pour cette dernière). En mars, plusieurs lignes vont voir leur fréquence également renforcée : C7, C9, 14, 19, 33, 45, 46, 49, 55, 61, 88, 90 et 93.

La desserte de l'ouest améliorée

Enfin, la desserte de l'ouest de Lyon va être grandement améliorée dès le 30 mars avec le renforcement de la ligne C6, mais également la création d'une ligne express C6E. La C6 a été entièrement redessinée pour desservir les pôles de l'Ouest lyonnais, elle permettra de relier le campus Lyon Ouest Écully à la Part-Dieu en moins de 50 minutes. En parallèle, la ligne 4 va être remplacée par la C6E, une version express de la C6. Elle permettra de relier la Gare de Vaise, terminus du métro D, au campus Lyon Ouest en moins de 15 minutes, avec une fréquence de 3 minutes en heures de pointe.

Attention, les arrêts Ecully Le Pérollier et Moulin Caron ne seront plus desservis par la ligne C6, "les lignes 19 et 89 voient leur fréquence renforcer pour assurer la desserte du quartier et du Centre Commercial", précisent TCL.