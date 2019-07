Lyon TCL : plus de 100 000 Tick'Air vendus

Le Sytral avait choisi d'anticiper le pic de pollution à l'ozone qui a touché Lyon fin juin en proposant le Tick'Air dès mardi 25. En six jours, plus de 100 000 tickets ont été vendus.

Carton plein pour le ticket spécial pic de pollution du réseau TCL. Le Sytral avait choisi d'anticiper le pic de pollution à l'ozone proposant le Tick'Air dès le 25 juin. Pour 3 euros, il permettait de circuler en illimité pendant une journée sur le réseau. La circulation différenciée avait été mise en place à Lyon le 26 juin, un jour plus tard, avant d'être suspendue le 1er juillet au soir. Le Tick'Air, lui, avait été maintenu une dernière journée et il était encore possible d'en profiter ce 2 juillet.

Ainsi, durant six jours, la journée du 2 n'étant pas encore terminée, plus de 100 000 Tick'Air ont été utilisés sur le réseau, soit une moyenne quotidienne de plus de 16 600 tickets par jour (avec une pointe à plus de 20 000 Tick'Air dimanche). En temps normal, ce sont 2 000 "tickets 24h" qui sont vendus tous les jours. Cette initiative a donc su s'imposer dans les usages.