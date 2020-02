Lyon TCL : pas de métro B le matin du dernier dimanche de mars

Les travaux de la ligne de métro B continuent à Lyon, avec une nouveauté. Le dernier dimanche de mars sera marqué par des perturbations plus importantes.

Fin 2020, le métro B sera entièrement automatisé, avec des fréquences renforcées et de nouvelles rames climatisées. En attendant, c'est toujours les travaux qui priment avec des interruptions de trafic régulières.

Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30, mardis 3, 10, 17 et 24 et mercredis 11, 18 et 25 mars :

dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h15

dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h25

Les samedis 7 et 14, 21 et 28 mars, matin de 4h50 à 7h00 :

premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 07h00

premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 07h05

Enfin, nouveauté, la ligne sera perturbée durant tout un dimanche matin. Le Sytral aura néanmoins attendu que les élections soient passées pour que tous les voyageurs puissent se rendre dans les bureaux de vote sans problème :

Dimanche 29 mars matin de 4h50 à 11h00 :

premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 11h02

premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 11h04

Dans tous les cas des bus relais sont mis en place avec une fréquence de dix minutes.