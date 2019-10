Lyon TCL : moins de galères sur certaines lignes de bus ?

Depuis plusieurs mois, TCL a entrepris un vaste chantier de renfort des lignes de métro, tram et bus. Depuis fin septembre, de nouvelles lignes de bus ont reçu des améliorations de service.

Cela n'aura échappé à aucun usagers du réseau TCL, il y a de plus en plus de monde dans les bus, métro et tramway de l'agglomération de Lyon. Pour ne pas être victime de son succès, TCL multiplie les renforts d'offres sur plusieurs lignes.

Fin août, nous revenions déjà sur les nombreuses lignes de bus renforcées, créées ou modifiées à la rentrée (lire ici). TCL avait promis de nouveaux renforts qui allaient être déployés progressivement jusqu'au 30 septembre. Ils sont désormais tous opérationnels sur les lignes : C2, C3, C10, C12, C15, C16, C19, C26, 9, 18, 21, 23, 43, 52, 60, 70, 71, 86, 87, 93 et Zi6.

Il s'agit essentiellement d'amélioration de la fréquence, ce qui devrait contribuer à limiter voire gommer les galères sur certaines lignes.

Ainsi, à titre d'exemple, la ligne C3 tourne désormais avec deux trolleybus supplémentaires, pour une fréquence à 5 minutes 30 en journée et une efficacité incomparable grâce à un double site propre.

Autre exemple, la ligne C10 entre Bellecour et Saint-Genis Barolles, voit sa fréquence passée de 8 minutes au lieu de 9 minutes en heures de pointe et 10 minutes au lieu de 12 dans la journée.

Enfin, comme nous l'avions déjà mentionné, une nouvelle ligne C15E permet de relier le campus de l'Université Lyon II à Bron depuis la station du métro D Mermoz - Pinel en dix minutes. Selon les premiers retours des étudiants récoltés par Lyon Capitale, il s'agit de la meilleure façon pour se rendre sur le campus, sans devoir subir le stress d'une ligne T2 parfois saturée.

L'ensemble des renforts sont disponibles sur le site de TCL.FR.