Lyon TCL : des perturbations à cause d'une casse de ligne aérienne

Suite à un problème de ligne aérienne sur le secteur Part-Dieu, les tramways T1 et T4 sont perturbés à Lyon. Des bus sont également impactés sur le secteur.

Article mis à jour à 16h42 : évolutions des perturbations

La casse d'une ligne aérienne au croisement Favre / Lafayette engendre des perturbations sur le réseau TCL ce vendredi après-midi. Une rame du tramway T1 est à l'arrêt sur le secteur, coincée sous la ligne et va devoir être rapatriée jusqu'à l'atelier. L'alimentation électrique a dû être coupée sur la zone pour permettre une intervention.

Ainsi, plusieurs perturbations sont à prévoir au moins jusqu'à 18 heures. La ligne de Tramway T1 circule uniquement entre Part-Dieu et Debourg. Des bus relais sont mis en place entre André Philip et IUT Feyssine. La ligne T4 circule uniquement entre Feyzin - Vénissieux et Archives.

Par ailleurs, les lignes de bus C1, C2, C6 et 70 sont également impactées et limitées. Les arrêts Brotteaux et Part-Dieu Jules Favre ne sont plus desservis dans les deux sens de la circulation.