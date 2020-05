Lyon : TCL déploient ses rames de tramway XXL pour le déconfinement

Pour préparer le déconfinement à Lyon, TCL va déployer quatre rames de grandes capacités sur la ligne de tramway T3.

Les rames de grandes capacités arrivent sur la ligne de tramway T3, dès le 11 mai pour accompagner le déconfinement. Ainsi, quatre rames, en rodage dès à présent, seront utilisées sur la ligne T3 dès lundi prochain. D'une longueur de 43 mètres, elles peuvent accueillir 300 voyageurs en temps normal. Elles permettront de maintenir les distances entre les voyageurs durant le déconfinement.

Elles sont simples à reconnaître : elles n'ont plus le même "nez" que les anciennes. Plus allongé, il permet de mieux protéger cyclistes et piétons en cas de collision. De son côté, le conducteur bénéficie d'un meilleur champ de vision pour mieux appréhender l’environnement autour du tramway et être en mesure d'anticiper encore plus rapidement.

15 rames de nouvelles générations étaient prévues. Sept sont déjà arrivées, quatre sont donc déployées sur la ligne T3. Les autres doivent aller sur la ligne T4.

"En raison de la pandémie et du confinement, la livraison des 9 dernières rames a été décalée au deuxième semestre mais nous mettons tout en œuvre pour assurer l’exploitation de T4 en 43m et le renfort de T3 d’ici la fin de l’année", précise la présidente du SYTRAL, Fouziya Bouzerda.