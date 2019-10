Lyon TCL : colis suspect à Perrache, tram T2 et bus perturbés

Suite à la présence d'un colis suspect à la gare de Lyon Perrache, le trafic TCL est perturbé sur le secteur jusqu'à intervention des démineurs comme le veut le protocole.

Mise à jour à 12h : la police a pris l'initiative de lever le doute, le trafic va reprendre progressivement sur le secteur.

En raison de la présence d'un bagage abandonné à Perrache, traité comme un colis suspect, la ligne de tramway T2 ne dessert plus la station Perrache.

Les lignes de bus C22 et 60 sont limitées et s'arrêtent rive gauche du Rhône. Le terminus Perrache n'est plus desservi. Le retour à la normale est prévu autour de 12h30, le temps que les démineurs lèvent le doute, comme le veut le protocole. Le trafic métro de la ligne A n'est pas perturbé.