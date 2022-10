La 4ème édition du salon de dégustation de vins Lyon Tasting s’est tenue les 9 et 10 octobre au Palais de la Bourse. © Albert de Monts

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, le festival des grands vins Lyon Tasting revient pour sa 5e édition au Palais de la Bourse (2e).

La 5e édition du festival des grands vins Lyon Tasting se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 au palais de la Bourse de Lyon. À l'origine de ce festival, Terre de vins, média dédié au monde du vin et de l'art de vivre, réunit une nouvelle fois les épicuriens de la capitale des Gaules et d'ailleurs.

Lyon Tasting propose, lors de ces deux jours de dégustations, la possibilité de pouvoir rencontrer une centaine de propriétés de l'ensemble du territoire français, une invitation à déguster une vaste sélection de cuvées : en blanc, en rouge et en champagne. L'équipe de l'Oenothèque Auvergne-Rhône-Alpes (qui rassemble toutes les organisations de la filière viticole de la région Auvergne Rhône-Alpes) sera présente pour faire découvrir l'ensemble des appellations de la région, des vins venus essentiellement de la Vallée du Rhône, de la Bourgogne et du Beaujolais.

Le grand blanc en force

Cette année, le festival sera ponctué de plusieurs 6 master classes, dont une organisé par la cristallerie Riedel sur l'importance de la forme des verres sur le nez et le goût du vin ou une autre sur les grands blancs de Bourgogne et caviar de France, avec dégustation de chassagne-montrachet 1er Cru, chablis Grand Gru, corton-charlemagne, meursault 1er cru, chevalier-montrachet Grand Cru

À l'image d'un bistrot lyonnais, le festival permettra aussi de découvrir aux visiteurs une quinzaine de chefs lyonnais. Certains membres des Toques Blanches Lyonnaises ou de l'association des Bouchons Lyonnais, proposeront des bouchées gourmandes à travers tout le week-end.

Pratique

Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre

Samedi : 11h-19h

Dimanche : 11h-18h

Palais de la Bourse (2e arrondissement)

Pass 1 jour : 25,00€

Pass 2 jours : 39,00€

Pass Master Class : entre 50€ et 150€

