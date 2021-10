Lyon : sur un scooter volé, un mineur percute un policier

Lundi 4 octobre, un adolescent de 17 ans a été interpellé par la police après avoir pris la fuite sur un scooter volé.

Il était 23h10 avenue Paul Santy dans le 8e arrondissement de Lyon, lorsque le suspect fonçait tout droit sur la police à l'aide d'un scooter volé plus tôt dans l'après-midi. Le mineur de 17 ans a percuté et blessé un policier avant d'endommager la portière du véhicule de ce dernier. L'homme, un habitant du quartier, a ensuite pris la fuite en insultant copieusement les forces de l'ordre. Plus loin, l'adolescent, visiblement très alcoolisé, a percuté trois voitures de particuliers avant de continuer à pied, en abandonnant alors le scooter volé.

La police a finalement procédé à l'interpellation du mineur qui se débattait, insultait et crachait sur les forces de l'ordre.

Place en garde à vue, l'adolescent reconnaissait partiellement les faits. Il est présenté au parquet pour mineurs ce mercredi 6 octobre en vue de sa mise en examen.