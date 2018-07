Lyon St-Exupéry : l'installation d'Amazon met en colère les habitants

Amazon a prévu de s'installer à deux pas de l'aéroport Saint-Exupéry. Une nouvelle qui ne ravit pas les habitants, fatigués des nuisances sonores et de la pollution de l'air.

La future installation d'une plateforme logistique d'Amazon de 160 000 m2 fait parler. Des demandes d'autorisation environnementale et de permis de construire ont été déposées par la société Goodman pour créer un entrepôt destiné au géant d'internet. Une enquête publique a été ouverte pour consulter les habitants sur le projet.

Des habitants qui en ont assez des nuisances sonores et environnementales liées à l'aéroport et à l'activité industrielle dans la région. "L'installation de cette plateforme va entraîner un trafic important autour de l'aéroport. Elle sera localisée au sud de Saint-Exupéry, non loin de la zone cargo. Là-bas, la voirie est sous-dimensionnée pour accueillir une telle installation. (...) 1 000 poids lourds par jour circuleront et il faut ajouter à cela les 4 400 véhicules légers liés aux livraisons", explique Francis Huet, vice-président de l'association Acenas (l’Association contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéroport de Lyon St Exupéry). L'installation tout près de l'aéroport n'est également "pas un hasard" pour l'association : "dans le dossier les liaisons aériennes ne sont pas mentionnées, mais nous ne sommes pas dupes".