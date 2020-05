Lyon : soupçonné de vols avec violence dans les TCL, il est retrouvé en prison

Un mineur soupçonné d'avoir commis plusieurs vols avec violences dans les transports en commun, y compris durant le confinement, vient d'être retrouvé alors qu'il était déjà en prison.

Un mineur, déjà incarcéré dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu, a été interpellé ce 27 mai. Il est soupçonné d'avoir commis cinq vols avec violences dans les transports en commun entre décembre 2019 et avril 2020. Il a été formellement identifié et reconnu grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les faits, sans donner les noms de ses complices occasionnels.

L'enquête de la Brigade de Répression des Cambriolages a permis également de l'identifier en train de forcer la porte d'un bureau de tabac le 1er avril 2020 dans le 3e arrondissement de Lyon. Le mis en cause a reconnu les faits. Déjà connu pour 24 antécédents judiciaires, il sera présenté au parquet ce 28 mai en vue d'une mise en examen.