Lyon : samedi noir sur les routes dans les Alpes selon Bison futé

La journée de samedi s'annonce très difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations de ski.

Après un vendredi vert partout en France à l'exception de l'île de France, la journée de samedi s'annonce très difficile à Lyon et dans tous les départements des Alpes de la région. En effet Bison futé a classé noir ce premier jour du week-end dans le sens des départs. Le sens du retour sera classé rouge dans la région et entre Lyon et Paris. Samedi, Bison futé conseille de “quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 8 heures et en région Auvergne-Rhône-Alpes, d'éviter de circuler sur l’autoroute A43 en direction des Alpes, entre 6 heures et 18 heures, l’A40 et l’A48 entre 7 heures et 16 heures, la N90 entre 10 heures et 17 heures”.

Dimanche, retour à la normale, la France sera totalement verte dans le sens des départs comme dans celui des retours.