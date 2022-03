Les organisations intersyndicales appellent à une journée nationale de grèves et de manifestations pour l'augmentation des salaires ce jeudi 17 mars. À Lyon, le cortège entamera son parcours à partir de 11h30, place Jean Macé dans le 7e arrondissement.

Nouvelle journée de mobilisation en France et à Lyon pour les organisations syndicales. Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et des organisations lycéennes appellent à manifester à Lyon à partir de 11h30, jeudi 17 mars place Jean Macé. Plusieurs revendications sont au programme. Les manifestants défileront dans Lyon pour revendiquer une augmentation des salaires et du pouvoir d'achat au moment même où "la guerre [en Ukraine, ndlr] aplatit énormément le débat", constate le codélégué général de Solidaires.

En parallèle, étudiants, salariés, futurs retraités ou même retraités prendront part à la mobilisation pour demander une revalorisation "immédiate" des bourses étudiantes, des pensions de retraite et des traitements dans la fonction publique. "L’enjeu majeur est de combattre la stagnation des salaires plus que d’agir sporadiquement sur l’évolution des prix", affirment les collectifs dans un communiqué. À l'échelle locale, tout comme à l'échelle nationale, la convergence des luttes est plus que jamais briguée.

Le cortège entamera sa mobilisation place Jean Macé à 11h30 avant de rejoindre Cordeliers, dans le 1er arrondissement de Lyon, devant le Palais de la Bourse.

