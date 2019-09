Lyon Saint-Exupéry : plus de vols vers Montréal, pour aller ailleurs aussi

Air Canada annonce renforcer sa ligne entre Lyon et Montréal, des vols qui sont également empruntés pour prendre une correspondance aller dans d'autres villes comme Las Vegas ou New York.

Les vols entre Lyon et Montréal seront plus nombreux. Air Canada vient d'annoncer l'augmentation de la fréquence de sa ligne entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Montréal, avec jusqu'à six vols par semaine entre le 30 juin et le 6 septembre 2020. En temps normal, les vols sont assurés par des Airbus A330-300, durant la période de renfort, les passagers voyageront en Boeing 787-800 "Dreamliner" "pour plus de confort", selon Air Canada.

Ainsi, les vols partiront de Lyon à 10h15, pour arriver à 12h20, à Montréal, heure locale (pour un temps de vol réel autour de 8 heures). Les vols retours décolleront de 19h25 de Montréal pour atterrir à 8h40, le lendemain à Lyon.

Ces vols supplémentaires ne serviront pas forcément aux voyageurs qui souhaitent rester à Montréal, en effet, le top 10 des destinations de ceux qui empruntent la ligne réserve quelques surprises.

1. Lyon – Montréal

2. Lyon – New York

3. Lyon – Québec City

4. Lyon – Toronto

5. Lyon – Los Angeles

6. Lyon – San Francisco

7. Lyon – Vancouver

8. Lyon – Las Vegas

9. Lyon – Miami

10. Lyon – Lima