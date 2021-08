Lyon : réveillé par un cambrioleur, il l'empêche de fuir

Dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 août, un résident du 3e arrondissement a surpris un homme à l'intérieur de sa maison. Prêt à quitter les lieux les poches pleines, il est finalement parti bredouille.

Dans le quartier de Montchat, le Cours Eugénie longe les complexes hospitaliers de l'est de la ville. C'est dans cette rue aux maisons roses et blanches, bordées de petits jardins et entourées par des clôtures, que la tentative de cambriolage a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 août.

L'occupant des lieux a été tiré du sommeil en pleine nuit, à 1h30 du matin, par les bruits du cambrioleur. Il trouve ce dernier à l'étage de l'habitation. Le voleur tente de fuir et, dans sa précipitation, chute dans les escaliers. Le résident s'emploie alors à le retenir, le temps que les forces de l'ordre prévenues se rendent sur place.

Entré par effraction chez la victime, le cambrioleur lui avait déjà dérobé plusieurs objets. Âgé de 20 ans, l'auteur présumé du délit sera présenté mardi 3 août au tribunal judiciaire de Lyon pour une comparution immédiate. Cette procédure accélérée est engagée par le procureur et doit être acceptée par l'auteur présumé, auquel cas il est jugé immédiatement après sa garde à vue.