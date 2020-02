Lyon : réouverture à 10h pour le tunnel Vivier-Merle

L'ouvrage situé dans le quartier de la Part-Dieu va être de nouveau ouvert à la circulation à partir de 10 heures ce matin.

Après 18 mois de travaux le tunnel Vivier-Merle va rouvrir à la circulation automobile ce vendredi matin à partir de 10 heures. L'ouvrage situé sous le boulevard Vivier-Merle entre la rue Paul Bert au sud et le cours Lafayette au nord a été prolongé de 118m au sud pour libérer de l’espace sur le boulevard pour les piétons et les transports en commun au niveau de la place Béraudier.

Les travaux ont aussi eu pour objectif de modifier la sortie du tunnel au nord pour agrandir le trottoir au pied de la tour Swiss Life vers le cours Lafayette, de créer une voie d’accès au futur parking sous la place Béraudier : taxis, parkings minute et longue durée, dépose voyageurs et de garantir aux usagers leur totale sécurité dans l‘ouvrage (avec notamment la création d’un local technique et d’une nouvelle issue de secours).