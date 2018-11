Lyon : Regards de Femmes se félicite de la libération d'Asia Bibi

Asia Bibi © Photo by Handout / British Pakistani Christian Association

L'association lyonnaise de lutte pour les droits des femmes s'est félicitée de la libération de la pakistanaise chrétienne et appelle désormais à ce qu'elle soit mise en sécurité avec sa famille.

À l'initiative du philosophe Belge Daniel Salvatore Schiffer, Michèl Vianes, présidente de l'association Regards de Femmes, basée à Lyon, a signé la lettre ouverte aux président et Premier ministre du Pakistan aux côtés d'Élisabeth et Robert Badinter ou encore Luc Ferry. La militante lyonnaise pour les droits des femmes s'est félicitée de la libération de la pakistanaise chrétienne, acquittée par la Cour suprême de son pays après une condamnation à mort pour blasphème.

Le gouvernement français s'est dit prêt à accueillir Asia Bibi ce jeudi via Agnès Von der Mühll, porte-parole du Quai d’Orsay. Michèle Vianes ne souhaite pas forcément qu'Asia Bibi soit accueillie en France. “On n'a pas demandé spécialement à ce que la France l'accueille plus qu'autre chose, mais juste quelle soit en sécurité. D’ailleurs elle est anglophone ce qui peut poser problème avec la France même si d'autres personnes anglophones qui ont fait l'objet de fatwa ont été accueillies ici sans soucis”, confie la présidente de Regards de Femmes. Le mari d’Asia Bibi a réclamé la semaine passée l’asile pour sa famille aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada.

Un asile toujours difficile à obtenir. “Tant qu'ils ne seront pas officiellement partis, ce sera toujours dangereux pour elle et sa famille. Ils ne peuvent pas aller à l'aéroport d'Islamabad comme ça, ce serait trop dangereux”, explique Mme Vianès. Aucun lieu d’accueil n'a donc été donné pour la chrétienne. “On ne connaîtra pas son point de chute avant qu'elle soit en sécurité hors du Pakistan, affirme Michèle Vianès. Il n'est d'ailleurs pas question de donner sa destination parce qu'il y a des craintes que des Pakistanais en Europe ou ailleurs pensent que son assassinat soit bien vu par le gouvernement de leur pays”.