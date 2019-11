Lyon : recycler ses ampoules pour mieux fêter la lumière

En partenariat avec la Fête des Lumières, Ecosystem vient à la rencontre des Lyonnais les 29 et 30 novembre puis le 7 décembre, pour sensibiliser au recyclage des ampoules usagées.

Qui dit hiver dit Fête des Lumières, mais aussi saison des ampoules : le soleil se couche plus tôt et le besoin d’être éclairé chez soi se fait sentir. Et quand la course aux ampoules est lancée, le problème du recyclage se pose, les ampoules usagées finissant par encombrer nos tiroirs (ou pire les poubelles classiques).

Ecosystem, éco-organisme à but non lucratif, avait collecté en 2018, 49,3 millions d’ampoules et tubes néon usagés en France. Une bonne action pour l’environnement, néanmoins, la mobilisation doit se poursuivre. Alors cet hiver, l’organisme lance sa tournée de sensibilisation sur le terrain : des animateurs et leur taxi-ampoules se déplacent dans une dizaine de villes en France pour informer et "mettre un coup de projecteur sur les enjeux liés au recyclage des équipements en fin de vie".

Les 29 et 30 novembre ainsi que le 7 décembre, l’opération menée à Lyon vient clôturer une tournée de 5 semaines. Les promeneurs pourront aller à la rencontre d’ampoules géantes dans les rues de Lyon, quartiers de la Croix-Rousse (Esplanade de la grande côte), du Vieux Lyon (Place Saint-Jean) et de Confluence (bassin de la Darse). Les ambassadeurs récupéreront les ampoules usagées et informeront sur les points de collecte des communes de l'agglomération.