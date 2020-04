Lyon : qui a été touché par le coronavirus ? Une vaste enquête lancée sur 200 000 Français

Une enquête est lancée en France, en pleine épidémie de coronavirus, pour connaître le statut immunitaire de la population française. Qui a été touché ? Qui a contracté des anticorps ? Une vaste étude est lancée ces 4 prochaines semaines sur 200 000 Français. Avec pour but également de guider les futures décisions publiques.

Combien de Français ont été touchés par le coronavirus ? A l'heure du déconfinement, cette question revient. Inlassablement.

Une vaste enquête épidémiologique pour connaître le statut immunitaire de la population française est lancée. Un projet EpiCOV porté par l'Inserm et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé, en lien avec leurs partenaires (INSEE, Santé publique France, CNRS, INED, Université Paris-Saclay).

Avec deux buts donc :

- quantifier la proportion de personnes déjà infectées

- aider à la décision publique

200 000 personnes interrogées

200 000 personnes seront interrogées. "Ces personnes seront invitées à répondre à un questionnaire (en ligne ou téléphonique) d’une durée de 20 à 30 minutes et, en parallèle, pour 100 000 d’entre elles qui l’acceptent, à réaliser à leur domicile un prélèvement de quelques gouttes de leur sang, qui sera renvoyé par la Poste pour déterminer s’il y a eu contact avec le virus. Les réponses seront traitées de manière confidentielle par les équipes de recherche, dans le respect de la réglementation en vigueur (Secret statistique, CNIL, RGPD)", précise l'Inserm.

La collecte des données est prévue du 30 avril au 24 mai. Pour la première vague. Avec des premiers résultats pour la fin du mois de mai.

Une deuxième vague de collecte de données est d'ores et déjà prévue en juin.