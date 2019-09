Lyon : quels sont les symptômes de la dengue ?

Plusieurs symptômes combinés peuvent révéler cette maladie. Récemment, un cas de dengue autochtone a été trouvé sur un habitant de la région lyonnaise.

Un premier cas de dengue autochtone a été détecté dans le département du Rhône. La maladie aurait été contractée dans la région lyonnaise et une enquête va être menée par l'Agence régionale de santé (ARS).

Selon cette dernière, “la dengue se manifeste par une forte fièvre qui apparaît brutalement. Elle est souvent accompagnée de frissons, de maux de tête, de douleurs rétro-orbitaires, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et, de façon inconstante, d'une éruption cutanée vers le 5e jour des symptômes. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours. Dans de rares cas, des complications graves et parfois mortelles peuvent survenir. En savoir plus sur la dengue”.

Le seul moyen de diminuer le risque de transmission est de lutter contre la prolifération des moustiques. “Il faut supprimer les lieux de ponte et de repos du moustique tigre, c'est-à-dire toute eau stagnante notamment par un entretien des espaces extérieurs. Les produits anti-moustiques (insecticides, répulsifs) ne suffisent pas”, conclut l'ARS.